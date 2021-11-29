Акции производителя перчаток резко подорожали из-за нового штамма коронавируса

Акции производителя перчаток Top Glove подорожали на 50 процентов за два дня

Акции малайзийского производителя одноразовых перчаток и масок для лица Top Glove на торгах 29 ноября резко выросли в цене почти на 30 процентов, свидетельствуют данные биржи.

Позднее цена несколько снизилась, рост по отношению к закрытию предыдущего дня составил около 21 процента. Бумаги подорожали на 17 процентов и на торгах в пятницу, 26 ноября. В общей сложности за два дня рост цены превысил 50 процентов.

Стоимость акций Top Glove растет после появления информации о новом штамме коронавируса. О первых случаях заражения стало известно 24 ноября. Новости о появлении штамма ударили по мировым рынкам и ценам на нефть. Инвесторы опасаются новых локдаунов и замедления мировой экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция рынка исключительно эмоциональная и «не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет». По его мнению, речь идет о кратковременном тренде. Основные европейские рынки оправились от новостей к 29 ноября.