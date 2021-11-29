Названо препятствие для увеличения доходов россиян

Трудовые доходы россиян в некорпоративном секторе упали почти на 20 процентов в сравнении с допандемийным 2019 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на мониторинг НИУ ВШЭ.

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На этот некорпоративный сегмент приходится как минимум 30 процентов всех работающих россиян. «Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — указали аналитики. При этом отмечается, что в целом доходы все же начали увеличиваться благодаря увеличению зарплат и соцвыплатам.

Ранее стало известно, что около 54 процентов россиян оценили свое материального положения как среднее, как хорошее — 19 процентов, а как плохое — 25 процентов. При этом улучшения своего материального положения в ближайший год ожидают 23 процента опрошенных, еще 18 процентов считают, что оно ухудшится. Около 63 процентов респондентов считают, что их достаток за последние два-три месяца практически не изменился. Ухудшение отметили 29 процентов, а улучшение — семь процентов.

19 ноября экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев в разговоре с «Лентой.ру» указал, что страна значительно отстает по темпам производительности труда от остального мира. В связи с этим реальные доходы россиян падают стабильно с 2014 года.