Россиян предупредили о штрафах за мусорные пакеты в подъезде

Юрист Тататрович: за оставленный в коридоре мусор жильцам грозит штраф до 5 тысяч рублей

Член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович предупредил россиян о штрафах, которые могут грозить за мусор, оставленный в подъезде. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам юриста, общая сумма штрафа жильцам, оставляющим в коридоре мусор, достигает пяти тысяч рублей. За строительный мусор — одна-две тысячи, за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности — дополнительный штраф до трех тысяч. Жильцов, хранящих мусорные пакеты рядом с квартирой, также ждет наказание в виде двух-трех тысяч рублей за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Тататрович отметил, что, если соседи не убирают свой мусор, то жильцы дома могут обратиться сначала в управляющую компанию или ТСЖ, а потом — в Роспотребнадзор. Важно приложить фото- или видеодоказательства и обращение в УК, уточняет специалист.

Ранее россиянам сообщили о последствиях несанкционированной установки камеры видеонаблюдения в подъезде. По словам юристов, нарушителям может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В целом закон не запрещает устанавливать камеры в подъездах жилых домов в целях безопасности. Но на это требуется согласие 51 процента жильцов.