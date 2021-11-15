Россиян предупредили об уголовном наказании за незаконную установку видеокамер

За несанкционированную установку камеры видеонаблюдения в подъезде россиянам может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Об этом РИА Новости рассказал юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров.

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Как отметил эксперт, в целом закон не запрещает устанавливать камеры в подъездах жилых домов в целях безопасности. Но на это требуется согласие 51 процента жильцов. Соответствующее решение принимается на общем собрании собственников. Если камеру монтируют без согласия соседей, управляющая компания или товарищество собственников жилья (ТСЖ) могут потребовать демонтировать устройство.

Видеокамера не должна быть напрямую направлена на соседскую дверь, предупредил юрист. Если при ее открытии видно, что происходит в чужой квартире, — это незаконно. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (вплоть до лишения свободы) предусмотрена Уголовным кодексом. Однако чаще нарушителей просто штрафуют, указал Хантимиров. Более строгое наказание может быть применено, если запись с камеры публикуется в интернете.

При этом установку камеры, вмонтированной в глазок входной двери, согласовывать не нужно, сообщил специалист, — дверь считается частью квартиры.

Ранее были названы способы распознать слежку по веб-камере. Если речь идет о наблюдении при помощи встроенных в компьютер средств, то сработает индикатор работы камеры. Если же используется вредоносное программное обеспечение, то косвенным признаком могут быть запросы на доступ к камере и микрофону. Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально.