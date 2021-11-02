Сантехник установил камеры в ванных клиентов для подглядывания и попал в тюрьму

В английском городе Ноттингем, графство Ноттингемшир, 57-летней сантехник установил камеры в ванных комнатах клиентов, чтобы подглядывать за ними, и попал в тюрьму на год. Об этом сообщает Metro.

Джеймса Халма поймали в 2018 году после того, как одна из его клиенток нашла камеру видеонаблюдения в туалете дома. Устройство было прикреплено к раковине. Обнаружив его, британка сразу же встретилась с сантехником. Он признал свою вину и скрылся вместе с камерой, когда женщина вызвала полицию. Вскоре полицейским удалось найти и арестовать Халма. В процессе обыска в его доме они обнаружили более трехсот непристойных фотографий детей, а также изображения с участием животных. Во время допроса британец отрицал насилие над детьми и признался в установке камер в уборных и ванных комнатах клиентов для подглядывания и получения сексуального удовлетворения от просмотра записей.

27 октября преступник предстал перед судом в Ноттингеме. Он признал себя виновным в вуайеризме, изготовлении непристойных изображений с участием детей и хранении экстремальных порнографических изображений. Халма приговорили к одному году тюремного заключения. «Я надеюсь, что этот приговор послужит не только утешением для жертв Халма и их семей, но и предупреждением для других людей, которые могут поддаться искушению заняться вуайеризмом», — сказал констебль полиции Джонатан Купер.

Ранее сообщалось, что британскому инженеру, который тайком заглядывал под юбки при помощи обуви со встроенными камерами, удалось избежать тюрьмы. Его подозревали в вуайеризме и двух случаях съемки под одеждой и управления оборудованием без согласия.