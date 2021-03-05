Владелец ресторана заглянул под юбки сотен сотрудниц через камеру на ботинках

Сотрудницы подали в суд на владельца ресторана в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, США, за то, что он заглядывал им под юбки при помощи установленной на ботинках камеры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

59-летний Майкл Папандреа (Michael Papandrea) владеет двумя популярными заведениями в пригородах Чикаго.

В марте 2020 году полицейские арестовали мужчину и предъявили ему обвинение в незаконном осуществлении видеозаписи при помощи скрытой камеры. Следователи изъяли несколько электронных устройств и обнаружили множество видеозаписей с сотрудницами принадлежащих Папандреа кафе.

Соответствующие гражданские иски в отношении своего работодателя подали 17 женщин. Его дело будет рассматриваться в суде 22 апреля.

В феврале восемь сотрудниц подали в отношении него отдельный гражданский иск, в котором заявляли, что судебный эксперт изучил один из изъятых полицией жестких дисков и обнаружил более 24 тысяч стертых сделанных незаконно фотографий и видеозаписей.

По данным адвокатов бывших сотрудниц кафе, Папандреа делал видеозаписи в течение десяти лет, и большинство пострадавших от его действий сотрудниц были несовершеннолетними. Одной из них было всего 14 лет.

Во вторник, 2 марта, еще девять бывших сотрудниц присоединились к коллективному иску. Они утверждают, что Папандреа требовал, чтобы персонал ходил на работу в платьях и юбках. Судя по найденным фото и видеозаписям, количество пострадавших может составлять около 500 женщин.

Сам Папандреа отказался давать комментарии журналистам.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре студент политехнического института заглянул с помощью телефона под юбку девушки и попал под суд. Преступник, осужденный за вуайеризм, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до двух лет, оштрафован или подвергнут порке ротанговыми палками.