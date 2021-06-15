Арестован заглядывавший под юбки злоумышленник

В Сингапуре пойман злоумышленник, тайком заглядывавший под юбки в торговом центре. Об этом сообщает AsiaOne.

36-летний мужчина направил камеру мобильного телефона под юбку незнакомой девушки, ехавшей на эскалаторе возле него. Перед этим он оглянулся по сторонам и проверил, не видят ли это другие.

Несмотря на предосторожности, его заметил один из посетителей торгового центра. Он подошел к злоумышленнику, начал снимать его на телефон и спрашивать, почему он так поступил. Тот закрыл лицо и убежал к автобусной остановке.

Посетитель торгового центра выложил видео с удирающим злоумышленником в Facebook, где его посмотрели десятки тысяч раз. После этого случаем заинтересовалась полиция. Спустя два дня злоумышленника нашли и арестовали. Его подозревают в вуайеризме.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре прохожие поймали мужчину, который украдкой заглядывал под юбку незнакомой женщины. Хотя он встал на колени и взмолился о пощаде, они не отпустили его и удерживали до прибытия полиции.