Заглядывавшего под юбки пассажира трамвая сдали в полицию

В ирландском Дублине поймали мужчину, который тайком заглядывал под юбки женщин. Об этом пишет ирландская газета Dublin People.

43-летний сотрудник IT-отдела крупной бухгалтерской фирмы Франческо Лампаси (Francesco Lampasi) попался во время попытки незаметно сфотографировать женщину в трамвае. Это заметил один из пассажиров. Он потребовал, чтобы тот показал ему фотографии, а затем заставил его выйти из трамвая и сдал полиции.

Полицейские нашли на телефоне Лампаси несколько крупных фотографий женских ягодиц и гениталий. Судя по другим кадрам, они были сняты в трамвае.

Лампаси приговорили к условному лишению свободы на девять месяцев. Если в течение этого времени он допустит новые правонарушения, ему грозит реальный срок. Кроме того, мужчине придется пожертвовать на благотворительность две тысячи евро (177 тысяч рублей).

В 2019 году сообщалось, что в столице Малайзии Куала-Лумпуре погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.