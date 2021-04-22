Инженер с камерами в ботинках заглянул под юбки сотен женщин и избежал тюрьмы

Британскому инженеру, который тайком заглядывал под юбки при помощи обуви со встроенными камерами, удалось избежать тюрьмы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2019 году 32-летний Ричард Уайли (Richard Whyley) из графства Вустершир спрятал экшн-камеры GoPro в носках ботинок с прорезанными отверстиями для объективов. С 26 июня 2019 года он незаметно подходил к своим жертвам в магазинах и направлял работающую камеру под юбки.

15 августа 2019 года мужчина увязался за 16-летней девушкой, зашедшей в магазин H&M с 10-летней двоюродной сестрой. Когда они поднимались по эскалатору, он встал позади них и включил камеру. В отличие от других пострадавших, девушка услышала подозрительный щелчок и пожаловалась в полицию.

Чтобы найти Уайли, который к тому времени скрылся с места происшествия, полицейские проследили его путь по записям камер видеонаблюдения. Как выяснилось, он направился в одно из зданий Вустерского университета. С помощью университетской полиции его удалось идентифицировать и арестовать.

При обыске в автомобиле, принадлежащем компании Уайли, нашли две пары переделанных ботинок и карту памяти с 94 фотографиями и видеозаписями, сделанными через окна жилых домов. Также у мужчины обнаружили 6436 снимков, которые он сделал при помощи камер в ботинках. По заключению полиции, в результате его действий пострадали не менее 250 женщин.

Уайли подозревали в вуайеризме и двух случаях съемки под одеждой и управления оборудованием без согласия. Он признал свою вину. В понедельник, 19 апреля мужчину приговорили к трем годам общественных работ.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре студент политехнического института заглянул с помощью телефона под юбку девушки и попал под суд. Преступник, осужденный за вуайеризм, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до двух лет, оштрафован или подвергнут порке ротанговыми палками.