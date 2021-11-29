Акции Twitter резко подорожали после новостей об уходе главы компании

Акции Twitter подорожали на торгах 29 ноября на 11 процентов, до 52,27 доллара за акцию, свидетельствуют данные биржи в Нью-Йорке. К моменту написания новости цена снизилась до 49,79 доллара.

Бумаги резко растут в цене после появления новостей о том, что основатель и глава компании Twitter Джек Дорси уйдет со своего поста. Информацию предоставил CNBC со ссылкой на источники, компания ее еще не комментировала. Помимо Twitter, Дорси является основателем компании Square. Forbes оценивает его состояние в 11,8 миллиарда долларов.

Общий доход Twitter в третьем квартале 2021 года составил 1,28 миллиарда долларов, включая 1,14 миллиарда долларов от рекламы. Компания прогнозирует, что доход в четвертом квартале составит от 1,5 до 1,6 миллиарда долларов.