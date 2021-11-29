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Украину попросили вернуть крупную сумму через суд Гааги

Китайский инвестор потребовал у Украины вернуть 4,5 миллиарда долларов в суде Гааги
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Фото: Dmytro Smoliyenko / Glovballookpress.com

На Украину подали в суд Гааги из-за национализации предприятия «Мотор Сич». Китайская компания Beijing Skyrizon, один из инвесторов «Мотор Сич», требует компенсировать убытки, вызванные решением украинского правительства. Сумма иска оказалась крупной — 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии с «Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков», — написали китайские инвесторы.

Попросить защиты в Постоянной палате третейского суд в Гааге компанию Beijing Skyrizon заставило «несправедливое отношение украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет», а также «непрерывное применение незаконных мер». Инвесторы из Китая заявили, что украинские власти политизируют экономику и злоупотребляют концепцией национальной безопасности. Чтобы добиться справедливости, Beijing Skyrizon хочет вернуть свои инвестиции обратно.

Компания «Мотор Сич» занимается производством двигателей для авиации. В 2019 году половину акций предприятия выкупили китайские инвесторы. Сделкой почти сразу заинтересовалась Служба безопасности Украины. В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич».

Ранее директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин предупреждал о таком развитии событий. По мнению Амелина, решение Зеленского серьезно ударило по инвестиционному климату на Украине.

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