Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за омикрон-штамма коронавируса

Зимняя Универсиада 2021 года отменена из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на Международную федерацию университетского спорта (FISU).

«Решение связано с введением властями Швейцарии обязательного 10-дневного карантина для приезжающих из африканских стран», — отмечается в заявлении.

Соревнования должны были пройти в декабре 2021-го в швейцарском Люцерне. При этом ранее Универсиаду уже переносили: изначально она должна была состояться в январе 2021-го.

В рамках Универсиады были запланированы соревнования по десяти видам спорта. Принять участие в турнире могли студенты в возрасте от 17 до 25 лет.

26 ноября стало известно, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали угрозой для мира новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР. Ему было присвоено название по греческой букве «омикрон». В ВОЗ полагают, что он после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие в настоящее время вакцины могут оказаться не столь эффективными.