Падение британского истребителя F-35B в море попало на видео

Опубликовано видео с истребителем Британии F-35B Lightning II, упавшим в Средиземное море

Инцидент с истребителем Королевского ВМФ Великобритании F-35B Lightning II, упавшим в Средиземное море ранее в ноябре, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал AviaNews.

Как отмечает канал, причиной падения F-35B стала оставленная пластиковая заглушка двигателя.

18 ноября британский таблоид Daily Mirror сообщил, что Королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании участвовал в «гонке против русских» за недавно утерянный в Средиземном море самолет F-35B Lightning II.

Истребитель F-35B Lightning II Королевского ВМФ Великобритании затонул утром 17 ноября в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и был доставлен на британский авианосец Queen Elizabeth. Инцидент произошел во время планового полета. Обстоятельства случившегося выясняются.