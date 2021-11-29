Глава МИД Венгрии объяснил решение вакцинироваться «Спутником V»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил решение привиться против коронавируса российской вакциной «Спутник V» в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.

По словам венгерского министра, причины его решения предельно ясны. «Когда я был ребенком, меня прививали вакцинами, произведенными в России, тогда еще Советском Союзе. Ну и поскольку я жив и со мной все в порядке, то зачем что-то менять?» — задался он вопросом.

Ранее Петер Сийярто заявил, что вопрос признания российской вакцины «Спутник V» в Европе является политическим и идеологическим. Он уточнил, что каждый раз при встрече европейские политики говорят, что российская вакцина работает хорошо, однако на публике делают противоположные заявления.

Венгрия стала первой страной в Европе, которая разрешила применение российского препарата и зарегистрировала его по ускоренной форме. Там «Спутник V» также показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев, где, помимо него, используются еще четыре вакцины.