21 пострадавший в шахте «Листвяжная» выписан из больницы

ТАСС: 21 пострадавший при взрыве в «Листвяжной» выписан из больницы

21 шахтер, пострадавший при взрыве газа в шахте «Листвяжная» 25 ноября, выписан из Центра охраны здоровья шахтеров в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы следим за новостями, переживаем, конечно, наши товарищи все равно еще там (в шахте — прим. «Ленты.ру») находятся. Мы не один год отработали вместе, такая трагедия произошла, все равно тяжело на душе. Врачи нас реабилитировали, проходили курсы с нами, все проходило на высшем уровне», — сказал один из шахтеров.

Уточняется, что домой пострадавшие будут доставлены на автобусах.

Шахтер, с которым удалось пообщаться корреспонденту, рассказал, что оставшимся в «Листвяжной» после взрыва горнякам помогали выбраться их коллеги.

«Мы пошли на смену, мы начали спускаться, просто хлопок [произошел], сперва был выброс пыли, потом угарный газ. Все мы опытные, сразу включили самоспасатели, чтобы уйти. У кого-то они сработали, у кого-то — нет. Благодаря тому, что приехала вторая вахта проходчиков, многих из нас оттуда вытащили. Если бы не они, многие остались бы там. Сами себе помогали», — рассказал он.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Он унес жизни 51 человека, в том числе пяти горноспасателей. Число пострадавших превысило 90 человек, 80 были госпитализированы.

Семьи погибших горняков получат от руководства выплаты в размере двух миллионов рублей. Еще по одному миллиону выплатит Фонд социального страхования.