Опубликованы мемуары сослуживца Зои Космодемьянской

«Лента.ру» опубликовала мемуары о подготовке партизан в Великой Отечественной войне

Партизан Василий Бирюков рассказал в своих мемуарах о подготовке диверсантов на начальном этапе Великой Отечественной войны. «Лента.ру» приводит отрывки из ранее не публиковавшихся воспоминаний Бирюкова, который был сослуживцем Зои Космодемьянской.

В начале войны в составе Красной армии появилась воинская часть 9903. В разведывательно-диверсионную организацию набирали добровольцев из числа гражданской молодежи и военнослужащих.

До службы в отряде Бирюков совершил семь боевых вылетов в качестве штурмана в составе 313-го отдельного разведывательного авиационного полка.

Ситуация на московском направлении требовала оперативных действий, поэтому на подготовку не оставалось времени. Будущих партизан шесть дней готовили к диверсионной деятельности. Курсантов учили приемам самбо, подрывному делу, готовили к поджогам складов. После подготовки группу отправили на первое задание.

Группа диверсантов успешно сожгла мост через реку Протва и заминировала дорогу на пути немецкой колонны. Противник потерял 19 человек в устроенной партизанами засаде. Диверсанты потеряли одного сослуживца из-за несчастного случая. Операцию отряда признали успешной.

В мае ФСБ России обнародовала документы об участии заключенных в специальных операциях в начале Великой Отечественной войны. Группа действовала в Финляндии и северной части Норвегии.