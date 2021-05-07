ФСБ обнародовала документы об участии заключенных в спецоперациях в Финляндии

ФСБ России обнародовала на своем сайте архивные документы об участии заключенных в специальных операциях в Финляндии и северной части Норвегии в начале Великой Отечественной войны.

Как говорится в статье, в начале войны органы безопасности лишились пополнения за счет призывников, поэтому разведывательно-диверсионные группы пришлось комплектовать из «патриотически настроенных» заключенных лагерей на Кольском полуострове. В первую очередь в такие отряды набирали кадровых военных, а также кандидатов с хорошей физической подготовкой, выносливостью, особыми знаниями (например, радиодела) и умением ходить на лыжах.

К концу 1941 года в составе подобных отрядов управления НКВД по Мурманской области числились около 40 человек, позднее — порядка 70. За первые три месяца своей деятельности такие группы совершили восемь рейдов в тыл противника, а каждый боец поучаствовал в общей сложности в 4–7 операциях.

Среди опубликованных документов — план диверсионной операции в тылу противника в августе 1941 года, в ходе которой группа должна была установить место расположения базы финского батальона и уничтожить ее, по возможности взяв в плен несколько человек из числа охраны и после допроса ликвидировать их, чтобы «не обременять себя в пути». Во время отхода предполагалось поджигать за собой леса. Для задания группе выделили взрывчатку, воспламеняющееся вещество, а также легкое стрелковое оружие и гранаты.

В состав групп входили как советские заключенные, освобождавшиеся от наказания по решению военного командования, так и норвежские партизаны, говорится в публикации.