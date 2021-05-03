Рассекречено дело педофила-героя Великой Отечественной войны

В Забайкалье герой Великой Отечественной войны насиловал дочь-пятиклассницу. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на рассекреченные документы дела.

Инцидент произошел в 1955 году, однако впервые материалы следствия были опубликованы только сейчас. Имена пострадавшей девочки и ее отца не сообщаются в соответствии с требованием закона. По информации издания, мужчина прошел через войну и получил медали за взятие Берлина и освобождение Праги, а также орден Красной Звезды. Однако вскоре после возвращения с войны он убил односельчанина во время пьяной драки. Тогда суд приговорил его к семи годам тюрьмы, но на свободу мужчина вышел досрочно. После освобождения мужчина вернулся к жене с пятью детьми и в первый же день дома изнасиловал старшую дочь-пятиклассницу.

Педофил издевался над дочерью, бил ее, запрещал общаться со сверстниками и заставлял пить настоянный на перце спирт, поскольку услышал в тюрьме, что это помогает избавиться от нежелательной беременности. Мать девочки вместе с тремя сыновьями спала в другой комнате и не знала о происходящем.

Рассказать о насилии девочка решилась, посмотрев французскую картину «Плата за страх». Школьница обратилась в больницу, где узнала, что беременна от отца. Сделав аборт, она написала заявление в милицию. Суд над педофилом состоялся через полтора месяца, его лишили родительских прав и приговорили к 20 годам лишения свободы.