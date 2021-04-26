Верховный суд изменил приговор убившему педофила россиянину

Верховный суд Башкирии изменил приговор Владимиру Санкину, осужденному на восемь лет за убийство заподозренного в педофилии жителя Уфы Владимира Зайцева. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд смягчил Санкину наказание, сократив срок до шести лет колонии.

Ранее, 8 апреля, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил повторно изучить уголовное дело в отношении Владимира Санкина. Отмечалось, что некоторые юристы считали вынесенный ему приговор довольно суровым.

30 января 2020 года 34-летний Владимир Санкин встретил знакомых подростков, которые пожаловались ему на Зайцева: 54-летний мужчина предложил им деньги, если они снимут штаны. Встретив в тот же день Зайцева на улице, Санкин убил мужчину. Один из школьников отметил, что заподозренный в педофилии россиянин первый нанес удар, а Санкин лишь ударил его в ответ.

Санкин в ходе судебного разбирательства также пояснил, что вступился за детей и оборонялся, однако гособвинение опровергло данную версию. 14 января его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Убитый Зайцев ранее уже был судим за преступления против половой неприкосновенности детей.