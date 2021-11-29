Раскрыты воспоминания сослуживца о дружбе с Зоей Космодемьянской

Сослуживец Зои Космодемьянской Василий Бирюков рассказал о дружбе с ней и о девушках в партизанском отряде. «Лента.ру» приводит отрывки из ранее не публиковавшихся воспоминаний Бирюкова.

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31 октября 1941 года группа молодых людей прибыла в распоряжение воинской части 9903, которая специализировалась на разведывательно-диверсионной деятельности. В этой группе была Зоя Космодемьянская. Новобранцев отбирала специальная комиссия под началом командира части майора Артура Строгиса.

Из 3000 добровольцев около 2000 человек зачислили в секретный отряд. Большую половину новобранцев составили девушки. Будущих партизан, которых направил Московский горком ВЛКСМ, сразу предупредили о том, что их может ждать в плену. Бирюков раскрыл в своих мемуарах, что в перерывах между операциями партизаны общались с девушками. Он отметил, что Космодемьянская, увидев в нем серьезного парня, предложила ему дружбу.

«Думал: вот будет же кто-то из мужчин счастливчиком, у кого будет такая жена — Зоя. Это же счастье! Я считал себя счастливым, что сижу с ней рядом, хоть изредка говорю с ней. А он будет ее любимым! Народит она ему таких же красивых детей, как сама… Я тайком смотрю на ее ухо, на ее щеку, нос, губы, брови, волосы, лоб, шею. Все как выточено великолепным мастером-скульптором» — вспоминал Бирюков.

Ранее историк Свен Келлерхофф раскрыл подлог в переводе на немецкий язык приказа Иосифа Сталина о применении тактики «выжженной земли». В статье для Die Welt он отметил, что публицист Фриц Беккер заявлял об отсутствии частей текста в переводе. Беккер утверждал, что приказ предписывал советским солдатам переодеваться в немецкую форму.