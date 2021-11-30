В МЧС назвали число оставшихся тел горняков и спасателей в шахте «Листвяжная»

МЧС: в шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей

В шахте «Листвяжная» после взрыва пока еще находятся тела 38 горняков и двух спасателей. Такое число оставшихся под землей погибших назвали в МЧС, передает ТАСС.

«В настоящее время в горных выработках шахты находятся 40 человек, из них 38 горнорабочих и два горноспасателя», — рассказал генеральный директор ФГУП «Военизированной горноспасательной части» Николай Медведев.

Ранее сообщалось, что тела 18 погибших обнаружили в шахте. По данным МЧС, десять тел подготовлены к транспортировке. Из-за превышения концентрации метана горноспасатели покинули шахту и приостановили транспортировку погибших.

Число пострадавших в результате аварии увеличилось до 96 человек.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.