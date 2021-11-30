В МЧС сообщили об обнаружении в «Листвяжной» тел 18 погибших

В МЧС сообщили, что тела 18 погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обнаружены

Тела 18 погибших обнаружили в шахте «Листвяжная» города Белово Кемеровской области, где произошел взрыв метана. Об этом заявили в МЧС, сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, десять тел подготовлены к транспортировке.

В МЧС добавили, что из-за превышения концентрации метана горноспасатели покинули шахту и приостановили транспортировку погибших.

Ранее в МЧС подтвердили информацию о росте числа пострадавших в результате аварии в Кузбассе до 96 человек. Там рассказали, что госпитализирован 41 человек, еще 55 россиян лечатся амбулаторно.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.

Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он провел внутри более суток и вышел к спасателям сам на следующий день после ЧП. По словам спасателя, ему удалось выбраться благодаря струе свежего воздуха с поверхности.