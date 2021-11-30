В центре Улан-Удэ установили новый арт-объект

На площади перед Бурятским театром драмы в Улан-Удэ установили скульптуру «Моя Вселенная»

В центре Улан-Удэ на площади перед Бурятским театром драмы установили новый арт-объект «Моя Вселенная». Об этом сообщает «БМК» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Инсталляция создана художником-скульптором Анатолием Шоболовым по инициативе Ассоциации творческих работников Республики Бурятия. Спонсором создания объекта современного искусства выступили холдинг «Вертолеты России» и «Улан-Удэнский Авиационный завод».

Отмечается, что скульптура изготовлена из природного камня с применением различных художественных технологий. По своей форме произведение напоминает буддистский молитвенный барабан «хурдэ» со знаковыми этнографическими зарисовками на полотне. На объекте также выгравирован символ республики — знак «Соембо», сочетающий Солнце, Луну и пламя.

Памятник мобильный, поэтому его будут перемещать по городу. Скульптура задумана как место встречи и отдыха горожан.

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