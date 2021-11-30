Криминального авторитета посадили на 10 лет за вымогательство у заключенных

В Воронеже суд приговорил к 10 годам криминального авторитета за статус и вымогательства

Воронежский областной суд вынес приговор 25-летнему криминальному авторитету Артему Бандукову, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Осужденный будет отбывать наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима.

По данным следствия, неоднократно судимый Бандуков с 2018-го по 2021 год, пользуясь высшим положение в преступной иерархии среди осужденных в воронежской колонии №9, давал им распоряжения и подчинял своей воле. Установлены три факта вымогательства денег у заключенных: их заставляли платить за криминальное покровительство. Деньги шли в общак. Авторитет стал первым в регионе, кого посадили за статус, отметили в ведомстве.

В Тульской области криминальный авторитет Андрей Вознесенский по прозвищу «Хобот» был осужден к 6,5 годам заключения за вымогательство 19 миллионов рублей. Он оспорил приговор. Мужчина провел в местах лишения свободы около 30 лет. Он судим пять раз, в том числе за побег. Вознесенский был коронован еще 1995 году.