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18:08, 29 августа 2023Силовые структуры

Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

В Москве суд поместил под домашний арест вора в законе Хобота по делу о статусе
Начало событий в новости Криминального авторитета посадили на 10 лет за вымогательство у заключенных

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Тверской районный суд Москвы поместил под домашний арест вора в законе Андрея Вознесенского, известного в преступном мире как Хобот, проходящего по уголовному делу о криминальном статусе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему вменяется статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Суд разрешил 62-летнему Хоботу находиться дома до вынесения приговора, так как он страдает серьезным офтальмологическим заболеванием и не может находиться в СИЗО.

В июне ГУ МВД по Москве обвинило Вознесенского в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему грозит до 15 лет заключения, однако по состоянию здоровья он вряд ли их получит, отмечает издание.

В апреле сообщалось, что он был досрочно освобожден из колонии в связи с резким ухудшением зрения и пробыл на свободе всего четыре месяца.

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    Олеся Мицкевич
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