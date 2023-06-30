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16:25, 30 июня 2023Силовые структуры

Досрочно освободившегося из колонии вора в законе Хобота объявили в розыск

«112»: правоохранители объявили в федеральный розыск вора в законе по кличке Хобот

Кадр: CrimeTimeRU / Youtube

Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск вора в законе Андрея Вознесенского, более известного как Хобот. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Одного из ведущих российских криминальных авторитетов обвиняют по статье 210 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По данным силовиков, он «подмял» под себя Московскую область, где распространял воровскую идеологию, преступные обычаи и традиции.

В 2021 году Ленинский районный суд Тулы приговорил Вознесенского к шести с половиной годам колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Выйти на свободу вор в законе должен был в январе 2027 года, однако в апреле его освободили досрочно из-за ухудшения зрения.

Хобот имеет восемь судимостей, все по серьезным статьям.

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