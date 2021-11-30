Российский вирусолог заявил о быстрой мутации вирусов COVID-19

Группа коронавирусов обладает свойством быстрой мутации, по этой причине сложно давать какие-либо прогнозы на окончание пандемии, заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Его комментарий приводит «Эхо Москвы» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мутации служат основным механизмом эволюции, они не поддаются контролю. «Да, эти мутации выявляются, но остановить процесс появления новых невозможно», — пояснил Бутенко.

Накануне директор НМИЦ профилактической медицины Министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала, что существующие в России вакцины от коронавируса защитят человека от тяжелого течения заболевания при инфицировании омикрон-штаммом.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Во Всемирной организации здравоохранения признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский допускал, что в России может появиться штамм коронавируса, который будет обладать способностью уходить от существующих вакцин. По его мнению, новый вариант может возникнуть в любой стране, где много случаев заражения COVID-19. Он подчеркнул, что предсказать свойства такого штамма очень сложно.