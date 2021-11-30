В Минздраве заявили об эффективности вакцинации против омикрон-штамма COVID-19

Существующие в России вакцины от коронавируса защитят человека от тяжелого течения заболевания при инфицировании омикрон-штаммом. Об этом заявила директор НМИЦ профилактической медицины министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Ольга Драпкина в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По ее словам, ученые по всему миру понимают, что прививка эффективна против нового штамма. Она защитит человека от тяжелого течения и летального исхода, объяснила специалист Минздрава.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Во Всемирной организации здравоохранения признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у переболевших коронавирусом может быть выше.