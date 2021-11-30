Украина сообщила о раненом мирном жителе в Донбассе

Штаб ООС: в Станице Луганской в результате обстрела пострадал человек

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил, что в Донбассе был ранен мирный житель. Информация опубликована на странице штаба в Facebook.

Как утверждает Киев, 29 ноября противник восемь раз нарушил режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями оружие. Огонь велся из пулеметов, гранатометов и минометов.

«В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра. Под обстрел попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение», — сказано в сообщении.

Кроме того, ранены двое украинских военнослужащих. Они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

В свою очередь, власти самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) утверждают, что украинская армия за прошедшие сутки трижды нарушила режим тишины. Районы сел Раевка, Николаевка и относящийся к Луганску поселок Зеленая Роща были обстреляны из минометов, гранатометов и пулеметов.

В результате обстрела повреждены жилые дома в Николаевке, передает «Луганский информационный центр».

Ране штаб ООС сообщил о гибели своего военного в Донбассе.