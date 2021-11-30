Участки «Золотого кольца» в Рязани перейдут в федеральную собственность

Участок дороги между Кобылинкой и Верещугино перейдет в федеральную собственность

Участок дороги между населенными пунктами Кобылинка и Верещугино в Клепиковском районе Рязанской области перейдет в федеральную собственность. Об этом сообщило региональное министерство транспорта на странице губернатора области Николая Любимова во «ВКонтакте».

«Это позволит улучшить ее [дороги] состояние за счет федерального бюджета. В качестве временной меры летом этого года дорожники провели работы по ликвидации аварийных выбоин и просадок», — говорится в ответе минтранса на жалобу пользователей соцсети о состоянии автодороги.

Согласно информации ведомства, в настоящее время проводится процедура передачи.

Ранее сообщалось, что 18 и 19 ноября, в Ярославле прошел межрегиональный форум «Большое Золотое кольцо». Как заявили в пресс-службе правительства региона, на мероприятие обсудили инструменты для развития туризма и упралвением туристическими кластерами в рамках макротерритории Большого Золотого кольца.