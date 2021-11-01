В Ярослвале обсудят развитие туризма Большого Золотого кольца

Развитие туризма обсудят в Ярославле на межрегиональном форуме «Большое Золотое кольцо»

С 18 по 19 ноября в Ярославле пройдет межрегиональный форум «Большое Золотое кольцо». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в пресс-службе правительства региона, на мероприятие обсудят инструменты для развития туризма и упралвением туристическими кластерами в рамках макротерритории Большого Золотого кольца.

В форуме примут участие ведущие эксперты туристической отрасли из Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Ранее в октябре в РЖД предложили россиянам новый маршрут выходного дня по древнерусским городам. Так, с 22 октября «Серебряный маршрут» связал Москву, Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль. Поезд еженедельно отправляется с Ленинградского вокзала столицы в пятницу вечером в 20:23 и прибывает обратно поздно вечером в воскресенье в 23:35.