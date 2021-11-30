Названы города России с самыми дешевыми новостройками

Средневзвешенная цена новостроек в России выросла на 31 процент с ноября 2020 года

Средневзвешенная цена новостроек в России выросла с ноября 2020 года на 31 процент и составила 119,6 тысячи рублей за квадратный метр. Города с самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями названы в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), сообщает РИА Новости.

Наиболее доступными оказались новостройки в Ингушетии — в среднем их стоимость составила 28,5 тысячи рублей за квадратный метр. В Дагестане квадратный метр стоит 30,9 тысячи рублей, в Кабардино-Балкарии — 32,7 тысячи рублей, в Псковской области — 38,8 тысячи рублей, а в Марий Эл — 39 тысяч рублей.

Самым дорогим, по данным обзора, оказалось жилье в Москве — квадратный метр в столице обойдется в среднем в 258,3 тысячи рублей. Квадратный метр в Санкт-Петерубрге стоит 150,2 тысячи рублей, в Севастополе — 110,9 тысячи рублей, в Подмосковье — 110,5 тысячи рублей, а в Якутии — 102,7 тысячи рублей.

В настоящее время профессиональные застройщики возводят более 105 миллионов квадратных метров жилплощади — это почти на пять процентов ниже, чем показатель за ноябрь 2020 года. По информации ЕРЗ, самыми крупными российскими застройщиками стали ПИК, ЛСР, «Самолет», Setl Group и ФСК.

Ранее в ноябре аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками. В октябре 2021 года наиболее доступное жилье на первичном рынке можно было приобрести в Лианозово — квадратный метр в среднем обошелся бы в 175 тысяч рублей. В топ-3 также вошли Восточное Бирюлево (178,8 тысячи рублей) и Бескудниковский район (182,3 тысячи рублей).