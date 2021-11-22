Названы районы Москвы с самым дешевым «квадратом» жилья в новостройках

«Азбука Жилья»: в октябре квадратный метр жилья в Лианозово в среднем стоил 175 тыс. руб.

На октябрь 2021 года среди районов Москвы самый дешевый «квадратный метр» жилья в новостройках можно было приобрести в Лианозово — «квадрат» в среднем стоил 175 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья», сообщает РБК.

Вторую строчку рейтинга занял район Восточное Бирюлево, где за квадратный метр пришлось бы заплатить 178,8 тысячи рублей. Топ-3 замкнул Бескудниковский район с 182,3 тысячей рублей за «квадрат». Районами с относительно дешевым квадратным метром также назвали Бибирево (193 тысячи рублей) и Люблино (194,7 тысячи рублей).

Более 195 тысяч рублей стоил «квадрат» жилья в новостройках районов Алтуфьевский (около 196 тысяч рублей) и Молжаниновский (198,6 тысячи рублей). Топ-10 рейтинга замкнули районы, где стоимость квадратного метра достигла более 200 тысяч рублей: Крюково (202 тысячи рублей), Косино-Ухтомский (210,5 тысячи рублей) и Некрасовка (216,1 тысячи рублей).

В августе 2021 года риелторы из Est-a-Tet пришли к выводу, что для приобретения самой дешевой квартиры в московской новостройке придется отдать не менее 2,8 миллиона рублей. Наиболее доступный по цене вариант нашли в жилом комплексе «Подъемная 14».