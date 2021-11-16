Названы районы Новой Москвы с самым сильным ростом цен на новостройки

Наиболее сильный рост стоимости квадратного метра в новостройках среди районов Новой Москвы зафиксировали в поселении Щербинка. На данный момент «квадрат» там обойдется в среднем в 227 тысяч рублей, что на 47 процентов выше, чем в ноябре 2020 года. Такие данные назвали аналитики ЦИАН, сообщает РБК.

Эксперты проанализировали цены в тех районах, где предложение на рынке новостроек насчитывает более 20 лотов. После Щербинки в рейтинге расположилось поселение Рязановское, где средняя стоимость квадратного метра за год поднялась на 36 процентов, или до 213,5 тысячи рублей. Третью строчку заняли Сосенское и Первомайское — средняя цена поднялась на 32 процента в обоих случаях.

Увеличение стоимости менее чем на 30 процентов заметили в поселениях Внуковское (на 28 процентов), Московский (на 27 процентов) и Филимонковское (на 26 процентов). Наименьший рост зафиксировали в Десеновском и Марушкинском — по 16 процентов в каждом.

Ранее застройщик «А101» рассказал, что в октябре 2021 года объем предложения на первичном рынке Новый Москвы достиг 394 тысяч квадратных метров — показатель снизился на 2 процента относительно значения сентября. Подобную динамику объяснили темпами насыщения рынка.