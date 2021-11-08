Цена жилья в Новой Москве пробила психологическую отметку

По итогам октября 2021-го средневзвешенная цена квадратного метра строящегося жилья в Новой Москве достигла 201 тысячи рублей, превысив показатель годичной давности на 25 процентов и пробив психологическую отметку в 200 тысяч рублей, говорится в сообщении агентства недвижимости «Бон Тон», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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За прошедший месяц новые квартиры в Троицком и Новомосковском округах подорожали на 3,3 процента, подсчитали аналитики. В среднем лот там стоит 9,9 миллиона рублей. Самое дорогое жилье предлагается покупателям в поселениях Рязановское, Мосрентген и Сосенское. Самые низкие ценники — в поселении Марушкинское.

Всего в Новой Москве выставлено на продажу 8,8 тысячи лотов в новостройках. За год объем предложения вырос на 32 процента, за месяц сократился на 4 процента. Как отмечают специалисты, наибольшая доля квартир в Новой Москве представлена с отделкой (чистовой и предчистовой) — 56 процентов лотов. Доля предложения без отделки — меньше 44 процентов.

Ранее эксперты компании «Ингосстрах-инвестиции» спрогнозировали падение стоимости первичного жилья в Москве на 15–20 процентов к концу 2022-го — началу 2023 года за счет сокращения спроса и увеличения объемов предложения. Но участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москве все же удастся избежать критического падения спроса на недвижимость.