В России разрешили построить миллионы «квадратов» жилья

За первые десять месяцев 2021 года в России выдали разрешения на строительство 156 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, сообщает «Интерфакс».

Замминистра рассказал о динамике во время онлайн-конференции Сбербанка. По словам Стасишина, на данный момент градостроительный потенциал оценивается в 223 миллиона квадратных метров.

Он также отметил, что на рынке ипотечного кредитования зафиксировали снижение на десять процентов. «Наша задача как Минстроя — не влиять на ипотеку и не задавать тренды в ипотеке. Наша задача обеспечить эффективную ставку по проектному финансированию, а она зависит от скорости наполнения эскроу. А скорость наполнения зависит от механизмов улучшения жилищных условий, то есть льготной ипотеки на территории всей страны», — пояснил замминистра.

Ранее Центробанк опубликовал аналитические материалы, в которых россиян предупредили об ужесточении условий ипотечного и потребительского кредитования. Оно будет связано с ростом ставок и запуском сдерживающих макропруденциальных мер.