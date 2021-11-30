Россия обвинила Украину в невыполнении обязательств «нормандского формата»

Полпред РФ Грызлов: Киев не выполнил ни одного обязательства в нормандском формате

Полпред России в Контактной группе по урегулирования в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Киева за два года не выполнили ни одного обязательства, принятого на встрече в «нормандском формате» (при участии Украины, Германии, России и Франции). Его слова приводит ТАСС.

«Украинская власть не выполнила ни одного из своих обязательств, принятых в "нормандском формате". Более того, украинская сторона продолжает блокировать работу Контактной группы», — указал дипломат.

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Грызлов добавил, что на все предложения непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Киев не дает ни положительного, ни отрицательного ответа, равно как и гарантий относительно мирного политического урегулирования.

Полпред подчеркнул, что также заблокирована работа над Дорожной картой по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, которая предусматривает последовательные шаги в военной, экономической и гуманитарной сферах.

По словам Грызлова, Украина пытается обсуждать отдельные аспекты, которые ей политически выгодны, но при этом не раскрывает свое видение всеобъемлющего разрешения ситуации в Донбассе.

Ранее на Украине обвинили президента Владимира Зеленского в намерении развязать войну ради укрепления собственной власти. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отверг планы Киева решить конфликт в Донбассе военным путем. Он подчеркнул, что украинское государство «никого не атакует».

