Девушка Хованского рассказала о психологическом состоянии блогера

Девушка обвиняемого в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова рассказала о его психологическом состоянии. Как уточняет Telegram-канал «Сказано на Эхе», с избранницей популярного блогера побеседовали журналисты «Эха Москвы».

«Видела я его недели полторы-две назад. Это было свидание в СИЗО на один час. Юра действительно очень сильно изменился, стал очень серьезным и немного отчаявшимся», — сказала Нелюбова.

Она добавила, что Хованский находится в «достаточно подавленном состоянии». Кроме того, по словам Нелюбовой, блогер пока не понимает, как ему реагировать на происходящие в его жизни события: на визит следователя, на предложенную сделку, а также на то, что все материалы, которые собирают защитники, игнорируются самим следователем.

Ранее блогер написал из СИЗО открытое письмо к общественности и СМИ, в котором пожаловался на угрозы и шантаж со стороны следствия. В обращении блогер заявил, что ему и его девушке Марии Нелюбовой угрожают проблемами в случае невыполнения условий следователей.

Хованский был арестован в начале июня. Блогеру предъявили обвинение по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение Хованским песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали.