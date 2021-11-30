Спрогнозировано падение спроса на ипотеку в России

Центробанк: после 2025 года спрос на ипотеку на новостройки может резко обвалиться

Высокие темпы распространения жилищного кредитования вызывают опасения Центробанка (ЦБ). Об этом говорится в подготовленной регулятором аналитической записке «Об оценке потенциального спроса на ипотеку».

По данным ЦБ, сделанный в конце первого полугодия 2021-го прогноз по спросу на жилищные кредиты в настоящее время требует корректировки в сторону понижения. Ожидается, что актуальный ипотечный спрос может быть исчерпан к 2025 году, а в 2026-2030 годах он будет пополняться крайне медленно.

В документе говорится, что активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы может привести к резкому падению спроса в 2026-2030 годах. Это окажет негативное влияние на рынок жилья и строительный сектор.

По прогнозам ЦБ, отчасти отток спроса компенсирует рост доходов части семей. Так, ожидается, что к середине 2025 года около одного миллиона домохозяйств начнут зарабатывать достаточно, чтобы задуматься об ипотеке. Это увеличит потенциальный спрос до 3-4 миллионов семей.

В Центробанке заявили, что после 2025 года спрос на ипотеку на новостройки может резко обвалиться, так как большинством потенциальных заемщиков уже будут оформлены кредиты, после чего спрос будет расти «только за счет взросления и повышения финансового благосостояния младших поколений». Таким образом, прирост ограничится в 250 тысяч семей в год, что вчетверо меньше, чем в 2022-2025 годы.

Ранее член Совета Федерации, глава комитета по региональной политике Андрей Шевченко заявил, что в России нужно развивать не только льготную ипотеку, но и альтернативный инструмент улучшения жилищных условий — социальную аренду. По мнению сенатора, строительство единичных арендных домов в ряде регионов не поможет переломить ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся граждан, в первую очередь малообеспеченных.