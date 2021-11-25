В России нашли альтернативу дешевой ипотеке

В России нужно развивать не только льготную ипотеку, но и альтернативный инструмент улучшения жилищных условий — социальную аренду. Об этом заявил член Совета Федерации, глава комитета по региональной политике Андрей Шевченко, сообщает «Российская газета».

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По мнению сенатора, строительство единичных арендных домов в ряде регионов не поможет переломить ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся граждан, в первую очередь малообеспеченных. Проблема с нехваткой жилья комплексная, подчеркнул Шевченко. Он указал и на отсутствие в стране цивилизованного рынка аренды: по словам парламентария, граждане, сдающие квартиры, не зарегистрированы ни как самозанятые, ни как индивидуальные предприниматели.

Шевченко нашел решение проблемы, предложив ввести меры государственной поддержки застройщиков, возводящих арендное жилье. Речь идет, в частности, о безвозмездном предоставлении земельных участков, оформлении им дешевых кредитов, а также о налоговых льготах.

Ранее стало известно, что спрос на аренду загородной недвижимости в России за год вырос на 19 процентов. В ноябре по сравнению с октябрьскими показателями спрос на съемное жилье за пределами городов увеличился на 39 процентов, подсчитали эксперты. В годовом выражении больше всего популярность «загородки» выросла в Дагестане — в 2,2 раза.