Описаны масштабы насилия в женских колониях в России

В российских женских колониях отсутствуют пытки и изнасилования, которые происходят в мужских тюрьмах, однако женщин-заключенных подвергают психологическому и физическому насилию, которое иногда может приобретать характер пыток. Масштабы насилия в женских колониях описала в интервью «Ленте.ру» правозащитница Марина Литвинович.

По ее словам, одна из самых масштабных проблем заключенных в женских колониях — невозможность ходить в туалет, когда возникает такая потребность: женщины, работающие в основном на швейном производстве, утверждают, что им можно ходить в туалет один или два раза за смену и времени на это дается около пяти-десяти минут. При этом на производстве работает около 70 человек, а унитазов может быть только пять, и успеть могут не все.

«Но в целом, как вы понимаете, когда человеку долго не разрешают сходить в туалет, это и есть пытка. Причем связанная с унижением человеческого достоинства. Женщины кричат и испытывают боль от этого. Конечно, это вещи, может быть, не такие серьезные, как мы видели на видео из саратовских колоний, но тем не менее это тоже важно», — сказала правозащитница.

Еще одной унизительной насильственной практикой Литвинович назвала обысковые мероприятия в СИЗО, при которых сотрудники ищут запрещенные предметы и заставляют женщин раздеваться догола, приседать и широко раздвигать ноги. При этом если у женщины месячные или она беременна, это не играет никакой роли.

Говоря о тюрьмах, Литвинович также указала на вопрос гигиены — раз в неделю заключенные ходят в баню, но на нее выделяется всего полчаса, а кранов меньше, чем людей, иногда нет горячей воды, и хорошо помыться невозможно. Женщины часто получают выговоры или попадают в штрафные изоляторы (ШИЗО), если подмываются в раковине. Свободной возможности принять душ даже во время месячных у них нет.

«Таковы правила внутреннего распорядка — душ только раз в неделю. И они распространяются даже на спецприемники, в которые люди попадают за участие в пикетах, митингах или езду без прав, а не за какие-то тяжелые преступления», — пояснила она.

Распространенной практикой являются избиения, бойкоты со стороны сокамерниц, которые становятся следствием манипуляции сотрудников колоний, а также насильственное бритье наголо или порча вещей.

5 октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН. По утверждению правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видеозаписей с пытками заключенных были сняты сотрудниками ведомства на служебные видеорегистраторы, позднее в интернете появились и другие ролики. Возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

25 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Как сообщал «Интерфакс», причиной стал резонанс, вызванный публикацией видео пыток в колониях. Новым руководителем ведомства назначен заместитель министра внутренних дел генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев.