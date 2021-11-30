В МЧС назвали длину пораженных горных выработок от взрыва метана в «Листвяжной»

МЧС: 41 километр горных выработок попал в зону поражения от взрыва метана в «Листвяжной»

В зону поражения от взрыва метана в шахте «Листвяжная» города Белово Кемеровской области попал 41 километр горных выработок. Такую длину назвал генеральный директор ФГУП «Военнизированная горноспасательная часть» Николай Медведев, передает ТАСС.

По данным МЧС, общая протяженность горных выработок составляет 41 километр. Медведев подчеркнул, что в зону поражения подземного взрыва попали почти все выработки.

В ведомстве пояснили, что ударная волна разрушила шлюзы и большинство вентиляционных сооружений — это нарушило систему воздухообмена в шахте.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. По последним данным, пострадали 96 россиян, 41 человек находится в больнице. Одному из спасателей, которого посчитали погибшим, удалось покинуть шахту — он провел внутри более суток и сам вышел к спасателям на следующий день после ЧП.

По данным МЧС, в шахте остаются тела 38 шахтеров и двух горноспасателей. Их не могут поднять на поверхность из-за газовой обстановки. В ведомстве заявили, что взрыв в «Листвяжной» подтвержден исследованием проб воздуха.