В МЧС подтвердили взрыв в шахте «Листвяжная» по исследованию проб воздуха

Исследования проб воздуха в «Листвяжной» подтвердили, что в шахте Кемеровской области произошел взрыв. Об этом заявили в МЧС, передает ТАСС.

Ранее в МЧС сообщили об обнаружении тел 18 погибших в шахте Кузбасса. Их подъем наверх пока невозможен из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. По данным ведомства, число пострадавших в результате аварии увеличилось до 96 человек.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров.