Названа еще одна цель визита шефа ЦРУ в Москву

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в ходе своего визита в Москву в начале ноября обсуждал в том числе возможность очной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Еще одну цель его поездки в российскую столицу назвали источники The Washington Post, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, во время своего визита в Москву шеф ЦРУ вел переговоры относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в первой половине 2022 года. Как пояснили источники, подобная встреча позволила бы Вашингтону выиграть время, чтобы добиться единства со своими союзниками в Европе в отношении России или возродить процесс политического урегулирования конфликта в Донбассе.

При этом в Белом доме данную тему официально не комментировали, отмечает The Washington Post.

Бернс приехал в Москву в начале ноября по поручению Байдена, чтобы провести ряд встреч с властями России и обсудить вопросы, касающиеся американо-российских отношений. В частности, он встретился с секретарем Совета безопасности (СБ) России Николаем Патрушевым, с которым обсудил контроль над вооружениями и кибербезопасность, а также провел телефонный разговор с Путиным по вопросам региональных конфликтов.

При этом ряд источников и экспертов утверждали, что главной целью визита Бернса было предупредить Россию по Украине.