Украинскую ракету испытали на американском бронетранспортере

Киевское государственное конструкторское бюро (ГККБ) «Луч» провело испытания новой управляемой ракеты. Украинский боеприпас испытали на платформе бронетранспортера (БТР) M113 американского производства. Об этом сообщает Defence Blog.

Представитель ГККБ «Луч» отметил, что ракету выпустили из пусковой установки на бронетранспортере M113, который установили под углом 15 градусов. По его словам, ракета поразила все цели, заинтересовав потенциального заказчика.

В ГККБ «Луч» не раскрыли название страны, которую заинтересовала ракета. Представитель предприятия отметил, что испытания провели на полигоне в Южной Азии.

В публикации подчеркнули, что летом начальник штаба пакистанской армии, генерал Камар Джавед Баджва посещал Украину. Представитель Пакистана проявил интерес к ракетному комплексу «Скиф».

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