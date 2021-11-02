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Названы крупнейшие иностранные покупатели российской военной техники

Глава ФСВТС Шугаев: 50 процентов объема продаж приходится на боевую авиацию
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Фото: Global Look Press

В пятерку крупнейших иностранных покупателей российской военной техники входят Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Латинской Америки. Об этом в интервью РБК рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что в каждом регионе имеется своя специфика. Так, страны Африки южнее Сахары отдают предпочтение закупке вертолетов семейства «Ми», самолетов «Сухой» и «МиГ», систем ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э», «Бук», а также стрелкового оружия «Калашникова». В то же время в странах Азиатско-Тихоокеанского региона пользуется спросом авиационная техника и авиационные двигатели к ним, вооружение ПВО, подчеркнул глава ФСВТС.

Шугаев также добавил, что в общей сложности портфель экспортных заказов на российское вооружение превысил 52 миллиарда долларов. При этом 50 процентов объема продаж приходится на боевую авиацию.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев назвал самое популярное у иностранцев российское оружие. По его словам, наибольшим спросом у зарубежных заказчиков пользуются российские комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет» и РСЗО «Смерч».


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