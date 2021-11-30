Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Президент России Владимир Путин объяснил необходимость ухода страны от доллара. По его словам, Россия вынуждена уходить от американской валюты из-за действий властей США, в том числе санкций. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия продолжит уходить от доллара, если США не изменят политику», — подчеркнул он. Путин указал, что об отказе от доллара речь не идет. «Будем работать, но в расчетах будем сокращать», — уточнил президент. Одновременно он указал, что возврат к привязке валют к золотым запасам вряд ли возможен. По мнению президента, чтобы облегчить расчеты с партнерами по бывшему СССР необходимо понизить волатильность рубля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дедолларизацию, которая ведется в стране, постоянным процессом, который имеет место во многих государствах. По его словам, причиной стремления ряда стран избавиться от доллара стало беспокойство по поводу надежности основной резервной валюты. В свою очередь, в МИД России пообещали продолжать политику постепенного отказа от доллара и сокращать долю американской валюты в международных резервах и внешних расчетах.