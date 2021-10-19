В России пообещали продолжать отказываться от доллара

В МИД России пообещали продолжать политику постепенного отказа от доллара и сокращать долю американской валюты в международных резервах и внешних расчетах. Об этом «Интерфакс» рассказал замглавы министерства Александр Панкин.

Он констатировал, что в настоящее время «санкционные риски и вызовы» со стороны США сохраняются. По словам Панкина, на этом фоне расчеты России с основными торговыми партнерами необходимо защитить, ведь платежи в долларах «проходят через американские банки и систему клиринга, что позволяет Вашингтону блокировать любые, на их взгляд, подозрительные транзакции».

«Таким образом, не вызывает сомнения целесообразность продолжать работу по дальнейшему сокращению доли доллара в национальных международных резервах, а также его использования в расчетах с иностранными партнерами», — заметил представитель МИД. Он добавил, что в перспективе доллар можно было бы заменить другими иностранными валютами и цифровыми активами. При этом Панкин признал, что «на самом деле отказ от доллара связан и с определенными издержками для бизнеса и государственных финансовых операций».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дедолларизацию, которая ведется в стране, постоянным процессом, который имеет место во многих государствах. По его словам, причиной стремления ряда стран избавиться от доллара стало беспокойство по поводу надежности основной резервной валюты.