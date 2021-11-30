Разумков назвал неудачной шуткой заявление Зеленского о госперевороте

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал неудачной шуткой заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся госперевороте с участием олигарха Рината Ахметова. Видео с комментарием Разумкова опубликовано в Telegram-канале VESTI.

Разумков отметил, что слова президента о подготовке госпереворота — «это более чем серьезно», поэтому он ожидал услышать о задержаниях или арестах.

«Но сегодня уже 30 число, и ничего не происходит. Поэтому это или президент так пошутил, и это была очень неудачная шутка, или должны быть реальные факты, что на самом деле было», — заявил экс-глава Рады.

Если власти утверждают, что 1 декабря будет госпереворот, то «нужно страну готовить», считает Разумков.

«А если это так просто сказали и забыли — я не знаю, как это комментировать. Это абсолютно несерьезная государственная позиция, абсолютно несерьезный государственный подход», — заключил он.

Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что, согласно полученной им информации, на Украине 1 декабря планируется госпереворот, к которому может быть причастен Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это заявление абсолютной ложью.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым большинство украинцев проголосовали бы во втором туре президентских выборов за Разумкова, а не за Зеленского.