Путин призвал сделать курс рубля более стабильным

Главной задачей России в контексте увеличения расчетов в рублях является снижение волатильности национальной валюты. Сделать курс рубля более стабильным призвал президент страны Владимир Путин на форуме «Россия зовет!», трансляцию вел РБК.

«Если мы думаем о том, чтобы определенные расчеты с нашими партнерами в рамках СНГ вести в рублях, а объемы расчетов в рублях тут увеличиваются, для нас, конечно, главная задача — уменьшить волатильность», — отметил он.

Также Путин объяснил необходимость ухода страны от доллара. По его словам, Россия вынуждена делать это из-за властей США, в том числе по причине санкций. «Россия продолжит уходить от доллара, если США не изменят политику», — подчеркнул он.

Кроме того, президент сказал, что Россия не будет заниматься популизмом и печатать дополнительно деньги для того, чтобы добиться краткосрочных результатов. Путин признал, что за последнее время доходы граждан снизились. Продовольственную инфляцию он оценил в десять процентов.

Президент не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Глава государства напомнил о ранее принятых мерах социальной поддержки граждан с небольшими доходами, в том числе о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста.